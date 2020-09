Bald’s historische Fahrzeugschau fällt aus

(wS/red) Erndtebrück 16.09.2020 | Bald’s historische Fahrzeugschau sagt im Oktober ab – stattdessen finden individuelle Führungen nach Absprache statt

Lange haben sich die Stiftungsmitglieder der Baldschen Fahrzeugschau in Erndtebrück Gedanken gemacht, ob und wenn ja wie ein Tag der offenen Tür im Oktober 2020 unter den Corona-Vorgaben realisiert werden könnte. Nun haben Rudolf Bald und seine Freunde allerdings gemeinsam den Entschluss gefasst, am 03.10.2020 KEINEN Tag der offenen Tür durchzuführen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber zum einen sind die Auflagen zur Durchführung einer großen Veranstaltung für uns nicht leistbar, zum anderen gehören viele von uns zur Risikogruppe“, so begründet Rudolf Bald die gemeinsam getroffene Absage der schon traditionellen Veranstaltung zum Saisonabschluss am Tag der Deutschen Einheit.

Alternativ bietet man aber Gruppen bis zu maximal 20 Personen gerne eine individuell abgestimmte Führung unter Einhaltung aller Vorgaben (Maske tragen, Abstand halten, vorher die Adressen der Personen per Mail mitteilen) an.

Interessierte, die sich auf den Weg nach Erndtebrück zur einzigartigen BMW Motorrad Ausstel-lung machen möchten, möchten sich bitte per Mail bei Jürgen Weber, dem stellvertretenden Stiftungsvorstand unter Juergen-Weber-Berghausen@web.de melden.

