Corona-Fall an der Grundschule an Dreslers Park

(wS/red) Kreuztal 18.09.2020 | Weiterer Fall im Dreslers Park

Aufgrund einer bestätigten Corona-Infektion bei einer Person an der Grundschule an Dreslers Park wird die Klasse 2c nun bis einschließlich 29. September abgesondert. Den Kindern wird ein Informationsbrief des Kreis-Gesundheitsamtes mit nach Hause gegeben, den sie ihren Eltern vorlegen sollen. Die OGS-Betreuung kann weiter aufrechterhalten werden.

Am Samstag, den 19. September finden Testungen für die gesamte Klasse 2c in der Grundschul-Turnhalle statt. Es wird nachgetestet am 22. September.

Weitere Informationen dazu werden auf der Internetseite der Grundschule an Dreslers Park veröffentlicht.

