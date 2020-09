EJOT-Team Buschhütten – Wir sind im Fernsehen

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 19.09.2020 | EJOT-Team im TV

Am Sonntag, 20.09.2020 wird auf Sport1 in der Zeit von 16-18Uhr eine Zusammenfassung vom Bundesligarennen am vergangenen Samstag in Saarbrücken gezeigt.

Nachdem der 7-stündige Livestream bereits in einer Zusammenfassung im Internet zu sehen ist und das Saarländische Fernsehen 2 Berichte gezeigt hat, hat Sport1 aus dem Material was sie vor Ort aufgenommen haben einen Film erstellt.

In der Vorschau ist schon sehr viel EJOT Team TV Buschhütten „rot“ zu sehen und in den Interview zu hören.

