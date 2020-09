Feuerwehreinsatz in Weidenau – Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Hofstraße

(wS/red) Siegen 15.09.2020 | Aktuell (12:15Uhr ) kommt es in Weidenau in der Hofstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz. Wir berichten in Kürze auf wirSiegen.de ausführlich.

In einem Wohnhaus an der Hofstraße wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Schnell stellte sich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr heraus, dass es sich dabei um „Essem am Herd“ handelte. Etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Foto: wirSiegen.de