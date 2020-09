Fußgänger von PKW erfasst – schwer verletzt

(wS/ots) Netphen (OT Dreis-Tiefenbach) 17.09.2020 | 26-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach ist am frühen Donnerstagmorgen (17.09.2020) gegen 5:20 Uhr ein 26-jähriger Fußgänger von einem PKW erfasst worden. Der junge Mann war in Richtung Netphen unterwegs, als er die Fahrbahn überquerte.

Ein 58-jähriger Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Netphen unterwegs war, übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

