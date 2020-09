Jazzkonzert am 7. Oktober 2020 im Bruchwerk Theater

(wS/red) Siegen 29.09.2020 | Jazzkonzert im Bruchwerk Theater: Gastmusiker aus Zakopane spielen zusammen mit „Kiçik Bazar“

Aus der langjährigen Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Zakopane ist seit einigen Jahren auch eine musikalische Verbindung hervorgegangen. Auf Initiative von Mario Mammone ist die Siegener Band „SI Four“ in den Jahren 2017 und 2019 beim Jazzfestival in Zakopane aufgetreten. Da der diesjährige Besuch der Siegener Jazzmusiker von „Kiçik Bazar“ Anfang Mai auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, kommt nun das 1962 gegründete, legendäre „Jazz Band Ball Orchestra“ zum Gegenbesuch ins Bruchwerk-Theater nach Siegen. Mit an Bord ist der amerikanische Gastsänger Stanley Breckenridge; als Support-Act spielt „Kiçik Bazar“.

Das Konzert findet am Mittwoch, 7. Oktober 2020, ab 19.30 Uhr im Bruchwerk Theater statt.

Tickets mit fester Platzwahl gibt es direkt über die Homepage des Bruchwerk Theaters auf www.bruchwerk-theater.de zum Preis von 6 Euro (ermäßigt), 12 Euro (Standard) bis zu 20 Euro (Unterstützer). „Die polnischen Musiker und wir freuen uns, nach so langer Zeit wieder ein Konzert spielen zu dürfen“, wirbt Mario Mammone für das Gastspiel aus der Partnerstadt. Selbstverständlich werden die Abstands- und Hygieneregeln beachtet.



