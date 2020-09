(wS/red) Kreuztal 16.09.2020 | Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt am 19.09.2020

Am kommenden Samstag, den 19. September 2020, findet in Kreuztals Mitte der nächste Hofladen- und Biomarkt statt. Besucherinnen und Besucher erwartet von 08.00 bis 13.00 Uhr wieder ein vielfältiges Angebot an Biowaren, Selbsterzeugnissen und regionalen Produkten.

Mit dabei sind diesmal:

👉 BIO-Rind und andere Fleischwaren von der Metzgerei Rönnecke

👉 Gemischtes Hofladensortiment vom Irlenhof Stücher

👉 Kräuter, Gewürze und Tee von KibüWürze

👉 Haushaltswaren und Spielsachen aus Holz

👉 Baumstriezel von Herrn Hartmann

👉 Bio-Seifen in Demeter-Qualität von Sapoluna

👉 Tiernahrung für Hund, Katze und Pferd

👉 FranzART mit Achtsamkeitsmasken, Kissen und Taschen

Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Marktgelände das Tragen einer Mund-NaseBedeckung erforderlich ist.

Weitere Infos zum Hofladen- und Biomarkt sowie zum Kreuztaler Wochenmarkt gibt es auf der Webseite www.Kreuztal.de

