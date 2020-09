(wS/red) Neunkirchen 09.09.2020 | Neuer Kurs der Musikalischen Früherziehung in Neunkirchen ab Oktober

Die Musikschule Neunkirchen e.V. bietet wieder einen 2-jährigen Kurs der Musikalischen Früherziehung für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren an.

Der neue Kurs startet am Donnerstag, 01.10.2020 um 15.00 Uhr und findet in der Grundschule Struthütten statt.

Die monatlichen Kursgebühren betragen 22,00 €. Geleitet wird der Unterricht von Frau Natalie Schmidt. Bei ihr gibt es auch unterrichtsbezogene Informationen, Tel.: 0271 317 59093. Weitere Auskünfte erhalten Sie auch bei der Geschäftsstelle der Musikschule Neunkirchen e.V. unter 02735/767-433.

