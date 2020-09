(wS/red) Hilchenbach 14.09.2020 | Nachtwächterführungen in Hilchenbach

Corona bringt vieles durcheinander! Viele Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Beschränkungen nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden.

Davon sind auch die beliebten Nachtwächterführungen mit Einkehr und Musik in Hilchenbach betroffen. Der perfekt für die anschließende Einkehr geeignete Gewölbekeller im Gasthaus Pampeses entspricht nicht den derzeitigen Vorgaben, um dort nach erfolgter Nachtwächterführung den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Auch das Programm mit Spielen und Liedern durch Martin und Matthias Beume kann in der gewohnt-bewährten Weise derzeit nicht gespielt werden.

Dennoch möchte die Stadt Hilchenbach die Nachtwächterführungen weiter anbieten.

Zu folgenden Terminen können Interessierte Wissenswertes, Amüsantes und Nachdenkliches von Nachtwächter Johann alias Michael Thon erfahren. Nur ihm als Nachtwächter war es gestattet, des Nachts mit seiner Laterne auf der Gasse zu sein. Zudem gab es viele Gefahren: lichtscheues Gesindel, Stadtbrände, Wölfe, kölsche Bauern und katholische Witwen. Was baute Baumeister Rembold? Ein Lustgarten in Hilchenbach? Und was haben Henner und Frieder mit Hilchenbach zu tun?

Die Führungen mit maximal neun Personen beginnen jeweils um 19:00 Uhr und dauern etwa 70 bis 80 Minuten. Achten Sie auf warmes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung. Die Führungen kosten 10 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahre.

Termine:

30. Oktober 2020

27. November 2020

18. Dezember 2020

29. Januar 2021

26. Februar 2021

26. März 2021

Für Anmeldungen melden Sie sich in der Touristik-Information Hilchenbach per Telefon unter 02733/288-133 oder per Mail an touristinfo@hilchenbach.de. Individuelle Termine für Gruppen können nach Absprache und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Coronaschutzvorschriften durchgeführt werden.

Tipp: Wer im Anschluss an die Führung eine Einkehr plant, kann dies nach Voranmeldung natürlich gerne tun. Bei Vorlage der Nachtwächter-Eintrittskarte erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Wunsch eine spezielle „Nachtwächter-Speisekarte“ mit Nachtwächterrabatten! Das Gasthaus Pampeses freut sich auf Ihren Besuch!

Sobald es wieder gestattet ist, wird die beliebte Veranstaltung in gewohnter Weise mit Einkehr im Gasthaus Pampeses und Musik und Unterhaltung mit den Gebrüdern Beume stattfinden.

