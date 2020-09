Polizei Olpe: Schwer verletzte E-Bike Fahrerin+Verletzter junger Kradfahrer+Leichtverletzte Kradfahrerin bei Alleinunfall

(wS/ots) Olpe 13.09.2020 | Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 13.09.2020

Olpe / Drolshagen / Wenden

Schwer verletzte E-Bike Fahrerin

Am 12.09.2020 kam es gegen 14:40 h in Wenden-Altenhof auf der Adenauerstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines E-Bikes.

Die 90-jährige E-Bike Fahrerin missachtete die Vorfahrt der 31-jährigen PKW Fahrerin aus Wenden. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, bei der die Seniorin über den PKW geschleudert wurde. Trotz ihres Fahrradhelmes wurde sie schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,-€.

Attendorn / Finnentrop

Verletzter junger Kradfahrer

Am Freitag, dem 11.09.2020 kam es gegen 14:40 h in der Ortschaft Eichen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw sowie eines Leichtkraftrades. Ein 17-jähriger Kradfahrer befuhr die Listertalstraße in Fahrtrichtung Windebruch. Eine ihm entgegenkommende 18-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Straße Im Siepen abzubiegen und übersah dabei den Gegenverkehr. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Olpe zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Leichtverletzte Kradfahrerin bei Alleinunfall

Am Samstag, 12.09.2020 gegen 18:40 h wurde eine 46-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Biggeseestraße bei Bremge leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in einer Linkskurve, als die Bad Sassendorferin einem Gegenstand ausweichen musste und im Anschluss mit einem am rechten Fahrbahnrand liegenden Ast kollidierte. Sie kam frontal über das Motorrad zu Fall und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder entlassen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier