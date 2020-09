Rabatte, Geschenke und viele Vorteile – Die GLAMOUR Shopping Week in der City-Galerie Siegen

(wS/sg) Siegen 25.09.20020 | Im Rahmen der diesjährigen GLAMOUR Shopping-Week kooperieren erstmals das Fashion- und Lifestyle-Magazin GLAMOUR und Condé Nast Germany mit dem Shopping-Center Betreiber ECE: Die City-Galerie Siegen ist eines von insgesamt 80 Centern in ganz Deutschland mit einer exklusiven GLAMOUR-Partnerschaft. Somit haben die Kunden mit der GLAMOUR Shopping-Card die Chance, Gutscheine und Rabatte der Aktion in der City-Galerie Siegen einzulösen.

Der Countdown zur 28. GLAMOUR Shopping-Week (2. bis 10. Oktober) läutet die Oktoberausgabe der GLAMOUR ein, welche ab dem 5. September inklusive Shopping-Card im Handel erhältlich ist. Bei 176 teilnehmenden Partnermarken können sich die GLAMOUR-Leserinnen und Leser auf das Beste aus Fashion, Beauty, Food, Sport, Travel und Living freuen. Die zahlreichen Rabatte, Geschenke und Vorteile bieten dem Kunden ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis ganz in ihrer Nähe, in der City-Galerie Siegen.

Die Besucher erwartet ein deutschlandweites Instagram-Gewinnspiel mit einem Hauptgewinn von 12.000€, zusätzliche Geschenke, Rabatte und Center-Gutscheine, die den Einkauf belohnen. Die Besucherinnen und Besucher müssen bei Ihrem Einkauf die GLAMOUR Shopping-Card oder die GLAMOUR Shopping-App vorzeigen und das Einkaufserlebnis der Extraklasse beginnt.

„Die GLAMOUR Shopping-Week hat in den vergangenen Jahren im deutschen Einzelhandel und auch beim Endverbraucher eine immer größere Bedeutung und Beliebtheit in unseren Centern erlangt. Da wir unser Centermarketing stets bestmöglich auf unsere Center, unsere Mieterpartner und unsere Kunden ausrichten und dabei aktuelle Themen und Trends berücksichtigen, entstand die Idee zu der jetzt umgesetzten Kooperation“, so Wladimir Senkewitsch, Center Manager der City-Galerie Siegen. “Wir freuen uns sehr auf diese Aktion, mit der wir nach den herausfordernden Monaten im Handel wieder ein besonderes Shopping-Erlebnis und damit zusätzliche Besucherfrequenz in die Center bringen wollen, von der vor allem der stationäre Einzelhandel in unseren Centern profitieren werden.”

Die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und die Sicherheit der Besucher, Kunden und Mitarbeiter in den Centern wird durch das umfassende Hygiene- und Präventivkonzept der ECE gewährleistet, welches von einem unabhängigen Hygieneinstitut zertifiziert wurde.

Über die GLAMOUR Shopping-Week Das Fashion- und Lifestylemagazin GLAMOUR aus dem Hause Condé Nast inszeniert hochwertig und in opulenter Optik die aktuellen Mode- und Beauty-Trends. GLAMOUR ist die Begründerin des Pocket Formats und multimedial stark aufgestellt mit GLAMOUR.de, der GLAMOUR Shopping-App und auf Social Media. Die GLAMOUR Shopping-Week, die größte Einzelhandelskooperation der deutschsprachigen Medienlandschaft, findet in Deutschland seit 2006 statt und versetzt jährlich Modefans in Shopping-Fieber. Mit dem Launch der GLAMOUR Shopping-App 2016 wird die GLAMOUR Shopping-Week zum Omnichannel-Shopping-Event. Im Frühjahr 2020 fand die GLAMOUR Shopping-Week aufgrund der Corona-Pandemie erstmals rein digital unter dem Motto “Stay safe. Shop online” statt. Im Herbst 2020 wird das Event unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen auch wieder im stationären Handel umgesetzt.