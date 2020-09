„Team Arne Fries“ und seine Wahlkampf-Rad-Tour nach Kreuztal

(wS/red) Siegen 10.09.2020 | Radeln für das Radschnellweg-Projekt

Mitten in den strömenden Regen startete am Donnerstag vergangener Woche in Siegen das „Team Arne Fries“ seine Wahlkampf-Rad-Tour nach Kreuztal, um für Radschnellwege zu werben und genauso auch sinnbildlich auf andere anzupackende Themen aufmerksam zu machen.

„Als Triathlet bin ich es gewohnt äußeren Widrigkeiten zu trotzen und mich einfach weiter auf mein Ziel zu fokussieren.“, beschreibt Arne Fries, CDU- Landratskandidat, seinen Umgang mit den Schlecht-Wetter Bedingungen. „Unsere gemeinsame Radtour war zwar stark verregnet, aber deshalb lassen wir sie nicht ins Wasser fallen.“, scherzen die Organisatoren, neben Arne Fries, bestehend aus dem JU Kreisvorstandsmitglied Julian Siebel und Michele Schulte, Kreisvorstandsmitglied der OMV (Ost – und Mitteldeutschen Vereinigung) der CDU Siegen-Wittgenstein.

Fries macht sich bereits seit längerer Zeit für Radwege in und um Siegen stark – dieses beinhaltet unter anderem den Radschnellweg von Betzdorf über Siegen und Kreuztal bis nach Littfeld, einschließlich der Seitenanschlüsse, z.B. Richtung Freudenberg, Netphen oder Hilchenbach. Ebenso ist die Infrastruktur in Wittgenstein zu beachten: „Das Fahrrad, auch als E-Bike, ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Fortbewegung für viele Bürger geworden. Einerseits aus gesundheitlichen Motiven, aber vor allem auch durch ein erhöhtes Umwelt-Bewusstsein.

Ich möchte dieser Tatsache gerecht werden und mit den Kommunen die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen.“ Bei einem Ortstermin in Siegen mit Verkehrsminister NRW, Hendrik Wüst, traf Fries mit seinem Wunsch auf offene Ohren. Ebenso unterstützt Siegens Bürgermeister Steffen Mues dieses Bestreben. Tatsächlich erlebt die Fahrradbranche seit dem Frühjahr einen nie gekannten Boom und gehört damit eindeutig zu den Krisen-Gewinnern der Corona-Pandemie.

Ziel-Ankunft des Tour-Teams war das Kutscherhaus in Kreuztal: „Gemeinsamer Einsatz, Team-Geist und Leidenschaft für die Sache führt auch hier zu darüberhinausgehender Geselligkeit und Verbundenheit.“, schmunzelt Fries abschließend.

