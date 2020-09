Buschhütten HTS: Pkw knallt in Leitplanke

(wS/red) Kreuztal 29.09.2020 | Längerer Stau auf der HTS-Stand: 17:00 Uhr)

Auf der HTS zwischen Kreuztal und Geisweid (Bereich Buschhütten) Fahrtrichtung Siegen hat sich ein Pkw auf regennasser Fahrbahn gedreht und ist in die Leitplanke gekracht. Dadurch ist die rechte Fahrspur gesperrt, der Verkehr wird einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Wenn möglich die HTS in diesem Bereich umfahren.



Foto: Marcel Groß wirSiegen

