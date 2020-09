Vom Bürostuhl auf die Couch- Einweihung der DRK Ehrenamtslounge

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 01.09.2020 | Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements – Vom Bürostuhl auf die Couch

Das Henry-Dunant-Haus des DRK-Kreisverbandes in der Bismarckstraße in Weidenau ist ein Stück „heimeliger“ geworden. Zumindest ein Bereich, der in Zusammenarbeit mit IKEA Siegen, zu einer Ehrenamts-Lounge umgestaltet wurde. „Die über 1.000 ehrenamtlichen Helfer*innen des DRK in Siegen-Wittgenstein sollen damit einen „eigenen Raum“ bekommen, in dem Beratungsgespräche, Workshops und Besprechungen und Treffen stattfinden können“, sagt Petra Trogisch, stellv. Kreisrotkreuzleiterin.

Farbenfrohe Kissen und Teppiche, Bilder, gemütliche Sofas und eine Sitzecke und ein Tischkicker verbreiten tatsächlich eine wohnliche Atmosphäre, die so gar nicht an ein Bürogebäude erinnert. IKEA Siegen hat bei der Gestaltung des Raumes geholfen und im Rahmen ihres Corona-Hilfe-Projekts die Ausstattung übernommen. „Wir sind natürlich unheimlich dankbar, dass wir lokal in Siegen unterstützende Firmen haben, wie IKEA, die unsere Arbeit zu schätzen wissen und gerne etwas zurückgeben.“, so Dr. Martin Horchler, Vorstand des DRK-Kreisverbands, über die Spende.

„Das DRK in Siegen arbeitet aktiv daran die Strukturen für Ehrenamtliche weiter auszubauen und die Verbindung zwischen Haupt-und Ehrenamt zu stärken.“, sagte der Präsident des DRK-Kreisverbands Andreas Müller. So wurde beispielsweise Anfang Juni eine Ehrenamtskoordinatorin eingestellt, die sich um die Bedürfnisse der vielen Helfer*innen kümmert. Lisa Quinney unterstützt die Ehrenamtlichen in vielen Bereichen. Beispielsweise bei organisatorischen Fragen, sie leistet Hilfestellung bei Anträgen, bei der Planung und Umsetzung neuer Konzepte und bei der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Um die wichtige ehrenamtliche Arbeit wertzuschätzen und die Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen zu verbessern, hilft, laut Lisa Quinney, auch eine Ehrenamts-Lounge: „Hier können wir uns jetzt in einer gemütlichen Atmosphäre treffen und ungezwungen unterhalten.

In der Vergangenheit haben wir Gespräche am Schreibtisch oder Konferenztisch geführt und da ist man halt einfach nicht so entspannt. Es war mir wichtig, dass die Ehrenamtlichen sich willkommen fühlen und wissen, dass sie einen Platz haben – auch und gerade im Henry-Dunant-Haus, in dem vor allem hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten. Neben der Ehrenamtslounge sind die Büros der Ehrenamtskoordinatorin Lisa Quinney sowie von Thomas Hartmann, der für den Katastrophenschutz Ansprechpartner ist, und die Büros der Kreisrotkreuzleitung und der Leitung des JRK zu finden.

„Es ist nicht nur eine praktische Geste der Öffnung des Kreisverbands fürs Ehrenamt, sondern auch ein symbolisches Zeichen das wir hiermit setzen wollen. Außerdem engagieren sich die Ehrenamtlichen neben ihrer normalen Arbeit, das soll natürlich Spaß machen und anerkannt werden und sich nicht noch nach mehr Arbeit anfühlen. Das möchten wir mit diesem Raum eben auch widerspiegeln.“, erläutert Petra Trogisch. Die Ehrenamts-Lounge ist ab sofort für alle Menschen verfügbar, die sich im Rahmen des DRK freiwillig engagieren. Natürlich freuen sich die Rotkreuzler*innen überall in Siegen-Wittgenstein über Verstärkung. Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren möchten, dann wenden Sie sich an den DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V.

