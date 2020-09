Verletzte nach Küchenbrand in Siegener Asia-Imbiss

(wS/red) Siegen 23.09.2020 | Aktuell (15:35 Uhr) kommt es in Siegen in der Sandstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz. Wir berichten in Kürze auf wirSiegen.de ausführlich. Laut ersten Angaben vor Ort sollen acht Personen durch Rauchgase leicht verletzt worden sein.

Fotos: M.Groß/wirSiegen.de