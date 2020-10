Staffelübergabe im „Stilling“: Neuer Patientenfürsprecher eingeführt

(wS/red) Siegen 02.10.2020 | Pfarrer Hans-Werner Schmidt übernimmt das Ehrenamt von Pfarrer Wulf Dietrich

Er hat stets ein offenes Ohr und hilft, einvernehmliche Lösungen zu finden: Der Patientenfürsprecher nimmt sich als unabhängiger Vermittler den Anliegen der Patienten an. Mehr als 20 Jahre lang hatte Pfarrer Wulf Dietrich das Ehrenamt im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen inne. Nun hat er den Staffelstab an Pfarrer Hans-Werner Schmidt übergeben. In Corona-bedingt kleinem Rahmen nahm Wulf Dietrich den Dank für das langjährige Engagement entgegen. Gleichzeitig wurde Pfarrer Hans-Werner Schmidt als neuer Patientenfürsprecher in sein Amt eingeführt.

„Herzlichen Dank, dass Sie das Amt 22 Jahre lang ausgefüllt haben. Sie haben vielen Patienten in schwierigen Situationen geholfen – nicht nur in Ihrer Funktion als Patientenfürsprecher“, betonte Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer. Denn der Diakonie in Südwestfalen und dem „Stilling“ ist Pfarrer Wulf Dietrich seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen verbunden, unter anderem war er als Krankenhausseelsorger tätig und hat die Errichtung des Evangelischen Hospizes Siegerland mit in die Wege geleitet. „Ich blicke mit Zufriedenheit auf meine Zeit als Patientenfürsprecher zurück“, sagte Pfarrer Dietrich. „Es war nicht immer einfach, aber es ist mir immer gelungen, die Konflikte für alle zufriedenstellend zu lösen.“

„Ich trete in große Fußstapfen“, betonte Pfarrer Hans-Werner Schmidt, der sich ab sofort den Anliegen der Patienten annimmt. Auch für den ehemaligen Gemeindepfarrer ist das „Stilling“ kein fremdes Terrain. Unter anderem durch seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Diakonie in Südwestfalen ist er gut mit dem Krankenhaus vertraut. „Ich bin kein Einzelkämpfer, es geht am besten, wenn alle an einem Strang ziehen“, freut sich Pfarrer Schmidt auf die neue Aufgabe, die er in enger Zusammenarbeit mit den Krankenhausseelsorgerinnen Pfarrerin Karin Schlemmer-Haase und Pfarrerin Christiane Weis-Fersterra angehen möchte. Unterstützung erhält er auch von seinem Vorgänger. Denn vollständig wird sich Wulf Dietrich nicht vom Amt des Patientenfürsprechers verabschieden: Als Urlaubsvertretung wird er weiterhin ein offenes Ohr für die Patienten haben.

Patienten oder Angehörige, die ein persönliches Gespräch mit Pfarrer Hans-Werner Schmidt wünschen, können sich per E-Mail an pfr.schmidt@kgob.de oder unter Telefonnummer 02734/4279890 an ihn wenden, um einen Termin zu vereinbaren.

