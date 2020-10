Weihnachtliche Aktivitäten in der Siegener Innenstadt

(wS/red) Siegen 01.10.2020 | Das Corona-Jahr stellt branchenübergreifend alle Akteure vor enorme Herausforderungen



Der Veranstalter des Siegener Weihnachtsmarktes hat nach Abwägung aller Kriterien und unter Berücksichtigung der Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen der Coronaschutzverordnung NRW entschieden, keinen Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz und in der Fißmer-Anlage durchführen zu können.

Um für die Siegener Bevölkerung, den regionalen Einzelhandel und auch für die Schausteller einen vorweihnachtlichen Rahmen bieten zu können, starten die Planungen und das Genehmigungsverfahren für die Platzierung von punktuellen Weihnachtsmarktständen. Mit ausreichend Abstand und unter Berücksichtigung aller Auflagen aus der Coronaschutzverordnung sollen diese ab dem Dicken Turm abwärts in der Fußgängerzone der Innenstadt platziert werden.

Die einzigartige Beleuchtung wird ab November eine angenehme Einkaufs- und Aufenthaltsatmosphäre in der Siegener Innenstadt erzeugen. Der Veranstalter und die Stadt Siegen freuen sich auf ein gesundes Wiedersehen auf dem Siegener Weihnachtsmarkt in gewohnter Umgebung auf dem Schlosshof und in der Fißmer-Anlage im Winter 2021.

