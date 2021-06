Stadt Hilchenbach bietet wieder Erlebnisveranstaltungen an

Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen ist es inzwischen wieder gestattet, Veranstaltungen unter den geltenden Hygieneregeln durchzuführen. Anmeldungen sind dabei in jedem Fall zur Sicherstellung der Dokumentationspflicht erforderlich.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie ein Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Genesenen- / oder vollständig Geimpften-Bescheinigung sind obligatorisch.

Internatsmuseum Stift Keppel Allenbach

Dorothea Jehmlich lädt am Sonntag, den 11. Juli zu zwei Führungen durch „ihr“ Internatsmuseum im Stift Keppel in Hilchenbach-Allenbach ein. Das kleine Museum besticht durch eine liebevolle und umfangreiche Ausstattung, zu der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele interessante Geschichten erfahren werden.

Die Führungen werden in kleinen Gruppen bis maximal 5 Personen durchgeführt. Sie starten jeweils um 14 Uhr und um 15 Uhr und dauern etwa 60 Minuten. Eine Veranstaltungsgebühr wird nicht erhoben, es wird jedoch um eine Spende zugunsten des Internatsmuseums gebeten. Anmeldungen nimmt Dorothea Jehmlich, Telefon 02733 3281 oder per Mail an r-jehmlich@t-online.de entgegen.

Fotowanderung auf eine Schmetterlingswiese

Fotografieren ist Ihr Hobby, aber einige Tipps und Kniffe im Umgang mit Ihrer Kamera wären hilfreich? Dann bieten Christa Hees und Ruth Eyhorn fachkundige Hilfe. Auf ihrer Fotowanderung auf einer Schmetterlingswiese zeigen ihnen die beiden Hobbyfotografinnen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der eigenen Kamera das gewünschte Motiv am besten in Szene setzen können.

Die Fotowanderung findet am Sonntag, den 1. August ab 16:30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Marktplatz Hilchenbach, von dort können Fahrgemeinschaften zur Ginsberger Heide gebildet werden. Auch diese Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen nimmt ab sofort Susanne Träger, Touristik-Information Hilchenbach unter Telefon 02733 288-133 oder per Mail an touristinfo@hilchenbach.de entgegen.

