Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

(wS/ots) Drolshagen 30.05.2022 | Ein Unfall zwischen einem Motorroller und einem Pedelec hat sich am Freitag (27. Mai) gegen 21:35 Uhr auf der Straße „Zur Stuwicke“ in Drolshagen ereignet. Hier befuhr eine 15-Jährige mit einer 14-jährigen Sozia die Straße „Am Sonnenhang“. Am Ortseingang des Ortes „Potzenhof“ befand sich Kies auf der Fahrbahn, sodass die Rollerfahrerin mit dem Vorderrad nach links wegrutschte und stürzte. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Alle drei Beteiligten verletzten sich leicht. Die beiden rollerfahrenden Mädchen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

