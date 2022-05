E-Bike-Training für Senioren

(wS/si) Siegen 24.05.2022 | Am Donnerstag, 9. Juni, sind Seniorinnen und Senioren eingeladen, an einem kostenlosen E-Bike-Training teilzunehmen. Der praktische Kurs wird vom Seniorenbeauftragten der Stadt Siegen, Volker Reichmann, in Kooperation mit der Verkehrswacht Siegerland e.V. angeboten und zielt darauf ab, älteren Menschen mehr Sicherheit beim E-Bike-Fahren zu vermitteln. Los geht es um 14.00 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz der Siegerlandhalle (beim Eingang zum Atriumsaal).

Eine Anmeldung ist bis 3. Juni bei Volker Reichmannmöglich, entweder telefonisch unter (0271) 404-2434 oder per E-Mail an v.reichmann@siegen.de.