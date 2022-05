EJOT Team TV Buschhütten: NRW-Liga Wettkampf beim Dalkeman Triathlon 2022 in Gütersloh

(wS/tvb) Kreuztal / Gütersloh 30.05.2022 | Das zweite Triathlon NRW-Ligarennen fand über eine Sprintdistanz (750 Schwimmen /20km Rad fahren /5km Laufen), am Sonntag, 29.05.2022, in Gütersloh statt. Bei regnerischem Wetter und 12°C gingen Gwendolin Rapp, Inga Sauer und Debby Motte für das EJOT Team TV Buschhütten an den Start. Alle drei Athletinnen waren beim Schwimmen im vorderen Drittel. Für Gwendolin und Inga reichte dies für die Spitzengruppe auf dem Rad. Debby befand sich zwischen der ersten und der zweiten Rad-Gruppe, bedeutete allein die 20km auf dem Rad bewältigen. Alle drei wechselten schnell in die Radschuhe. Gwendolin Rapp arbeitete sich immer weiter nach vorne und mit der schnellsten Laufzeit aller Damen im NRW-Liga Feld finishte sie als Neunte. Die Plätze 19 und 20 gingen an Inga Sauer und Debby Motte. Mit der Platzziffer 48 belegten die EJOT Team Damen in Gütersloh den dritten Platz in der Tageswertung. Bei den Herren waren verletzungsbedingt nur drei Athleten von 4 Athleten mit Ersen Albayrak, Nikolas Decker und Daniel Knoepke am Start in der NRW-Liga. Somit stand die hohe Platzziffer 72 schon vor dem Rennen fest. Aufgeben oder nicht antreten war jedoch keine Option. Daniel und Ersen spielten ihre Schwimmstärke aus und verließen das Schwimmbecken an Position 2 und 3 liegend und befanden sich in der Führungsgruppe auf dem Rad. Nikolas zeigte ein solides Schwimmen, welches er im NRW-Liga Mittelfeld beendete und mit der Verfolgergruppe die 20km auf dem Rad absolvierte. Nach zwei kurvenreichen Rad-Runden kam Daniel als schnellster EJOT- Team Athlet in die Wechselzone zum Lauf und finishte auf Platz 16. Kurz darauf folgten Ersen mit Platz 21 und Nikolas, der mit der Teamschnellsten Laufzeit von 16:59min auf Platz 22 durchs Ziel lief. Dadurch das alle Teammitglieder in den Top 25 finishten, konnte der fehlende Starter kompensiert und in der Tageswertung ein guter 7.Platz heraussprang. Die sportliche Leiterin der Damen NRW-Liga startete im offenen Feld in Gütersloh und belegte dort in der Gesamtwertung den 2. Platz.

Bericht und Fotos Ellen und Daniel Knoepke

Damen Mannschaftsergebnis

1.Tri Speed Marienfeld Platzziffer 28

2.DLC Aachen II Platzziffer 40

3.EJOT Team TV Buschhütten II Platzziffer 48

Herren Mannschaftsergebnis

7. EJOT Team TV Buschhütten II Platzziffer 131