Im AWO Wohnhaus Dahlbruch können bald Kräuter und Salat aus eigenem Anbau geerntet werden

(wS/awo) Siegen 25.05.2022 | Sägen, hämmern und schrauben – diese Aktivitäten standen am Wochenende für sechs Bewohner des AWO-Wohnhauses Dahlbruch auf dem Programm.

Denn das Ziel des Projekttages war der Bau eines eigenen Hochbeetes zum Pflanzen von Kräutern und Salat. Zunächst startete die Gruppe und ihr Betreuerteam mit dem Kleinbus zum Gelände der AWO Werkstatt in Deuz, wo bereits Holzpaletten und Werkzeuge bereitstanden. Hier wartete auch Uli Belz, der den Bau des Hochbeetes anleitete, auf die eifrigen Handwerker. Das von ihm entwickelte Unikat aus Europlatten fand bei den Menschen mit Behinderung großen Anklang, so dass schnell klar war: Auch in Dahlbruch sollen bald Salat und Kräuter aus dem eigenen Anbau geerntet werden.

„Alle waren mit ganz viel Arbeitseifer und vor allem Spaß bei der Sache. Die Zusammenarbeit mit Uli Belz und die super gute Vorarbeit der Werkstatt hat uns einen wunderschönen Tag ermöglicht“, berichtete Antje Matschke-Schweisfurth, die Leiterin des AWO Wohnhauses. Sie zeigte sich auch dankbar für die Materialspenden durch die Deuzer Werkstatt und einen finanziellen Zuschuss zum Projekttag durch die AWO Stiftung „Chancen geben“. Wer arbeitet muss sich natürlich auch stärken zwischendurch gab es für die Handwerker Würstchen vom Grill.

„Da muss jetzt nur noch Erde eingefüllt werden“ – die Bewohner des AWO Wohnhauses werden bald den ersten eigenen Salat anpflanzen.