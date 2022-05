Stadt Hilchenbach: Sanierungsarbeiten der Stadtwerke Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 31.05.2022 | Die Stadtwerke Hilchenbach lassen ab 13. Juni Sanierungsarbeiten in Hilchenbach Dahlbruch im Kreuzungsbereich “In der Aspe – Am Witschenberg – Neulohe“ durchführen. Auf Grund von Bauarbeiten im Bereich Dahlbruch „In der Aspe “ wird es vom 7. bis 10. Juni vereinzelt zu Behinderungen im Kreuzungsbereich “In der Aspe – Am Witschenberg – Neulohe“ kommen. In der Zeit vom 13. bis 26. Juni wird die diesbezügliche Kreuzung gesperrt und die Zufahrt zur Straße „Am Witschenberg“ erfolgt dabei über den „Brücher Weg“. Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten verbundenen Beeinträchtigungen.

