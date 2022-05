SV Netphen holt erfahrenen Torhüter in die Schmellenbach

(wS/ne) Netphen 30.05.2022 | Der SV Netphen verstärkt sich auf der Torhüter-Position und holt Alen Eminovic in die Schmellenbach. Mit Alen konnte man nicht nur einen erfahrenen, sondern auch qualitativ starken Torhüter für die kommende B-Liga Saison verpflichten. Seine Stationen in der Regionalliga bei den Sportfreunde Siegen sowie der Oberliga in Betzdorf und zuletzt bei Langenaubach sprechen für sich. Wir sind sehr froh darüber, mit Alen einen weiteren gestanden Spieler für unsere junge Mannschaft gefunden zu haben, der auch noch menschlich völlig am Ort ist und dazu auch noch eine gehörige Portion Ehrgeiz mitbringt.

25 Gesamtansichten 11 Aufrufe heute