1.FC Kaan nächste Saison mit Armin Pjetrovic, Kevin Krumm und Kohsuke Tsuda

(wS/1.FCKM) Kaan-Marienborn 02.06.2022 | Nach den Vertragsverlängerungen mit Mats Scheld, Daniel Waldrich und Markus Pazurek hat der künftige Regionalligist 1.FC Kaan-Marienborn weitere Vertragsverlängerungen auf den Weg gebracht. Auch Armin Pjetrovic, Kevin Krumm und Kohsuke Tsuda bleiben den Siegerländern erhalten. Armin Pjetrovic, der nach seiner Zeit beim Bonner SC 2019 seine Zelte abbrach und nach Kaan-Marienborn wechselte, stand in dieser Oberliga-Saison bei 20 Partien auf dem Rasen und erzielte 2 Tore, dabei einen sehr wichtigen Treffer gegen den Aufstiegskonkurrenten SC Paderborn U21. Kevin Krumm mauserte sich in seiner zweiten Spielzeit in Kaan-Marienborn zum flexibel einsetzbaren Außenspieler, der bei 25 Einsätzen ebenfalls 2 Treffer zum Erfolg besteuerte, darunter 1 Tor im Lokalderby gegen die Sportfreunde Siegen.

Großen Anteil am Erfolg hat auch der Japaner Kohsuke Tsuda. Der offensive Kreativspieler traf bei seinen 27 Einsätzen nicht nur fünfmal, sondern steuerte auch zahlreiche Assist für seine Mitspieler bei. „Armin, Kevin und Kohsuke haben mit ihren konstanten Leistungen in den letzten Wochen einen großen Anteil an unserem sportlichen Erfolg. Während die ersten beiden Jungs defensiv einen sehr leidenschaftlichen Job gemacht haben, ist Kohsuke zuletzt wieder richtig aufgeblüht und hat sein Potenzial gezeigt. Wir sind froh, dass diese Spieler auch in der kommenden Saison zu unserem Personalstamm gehören werden und den Weg mit uns weiter beschreiten“, so der Sportliche Leiter Jochen Trilling. Alle Spieler verlängerten ihre Verträge bis zum 30.06.2023.

Fotos: Franz Grasso / Verein