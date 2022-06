10-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

(wS/ots) Siegen 02.06.2022 | Am Mittwochmittag (01.06.2022), gegen 13:15 Uhr, hat sich in der Rosterstraße in Siegen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kind verletzt worden ist. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Golf die Rosterstraße bergauf aus der Leimbachstraße kommend. Sie gab an, wegen des stockenden Verkehrs nur langsam gefahren zu sein. Unmittelbar vor ihr überquerte ein 10-jähriges Kind die Straße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge übersah das Kind den PKW der 20-Jährigen. Die Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision. Die 10-Jährige verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug der 20-Jährigen entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits übernommen.

