2. Grissenbacher Kohlenmeiler ist Geschichte

(wS/dks) Netphen 19.06.2022 | In der vergangen Woche brannte der 2. Grissenbacher Kohlenmeiles, des DKS Grissenbach, am Meilerplatz in Grissenbach.

Nachdem man am 10.6.22 den Kaminschacht gebaut hatte, begannen 20 Mitglieder des DKS das Holz um den Meiler aufzuschichten.

1,80 Meter hoch und 4 Meter breit. Dann wurde der Meiler mit original Grissenbacher Silage eingewickelt.

Anschließend wurde der Meiler mit schwarzer Erde (Rest des letzten Meilers von 2021) und Mutterboden abgedeckt und dicht gemacht. Am Samstag, 11.6.2022 entzündete Patrick Sting mit alten Bren (unverbranntes Holz des vorigen Meilers) den Meiler. Dieser wurde sogleich von fachkundigen Mitgledern des DKS 24 Stunden lang bis zum 17.06.22 bewacht. Auch einer der erfahrensten Köhler des Siegerlandes – Bruno Wagener aus dem Meilerdorf Walpersdorf – hat dabei mit seinem Fachwissen unterstützt. Freitagabend um 17.00 Uhr wurde der Meiler dann unter der fachkundigen Anleitung von Günter, Patrick und Dennis Sting ausgeräumt und auf dem Meilerplatz zum auskühlen verteilt.

Am Samstag fanden sich dann wieder alle Helfer ein, um die bedruckten Papiersäcke mit original Grissenbacher Holzkohle aufzufüllen. Im Anschluß daran konnte die Holzkohle käuflich erworben werden. Innerhalb von 2 Stunden war die gesamte Kohle vergriffen. Die weiteste Reise der Kohle geht nach Düsseldorf wie Thorsten Görg und Alexander Stein als Vorsitzende berichten. Sie freuten sich über die gelungene Aktion und das die Meileraktion so gut angenommen wurde.

Thorsten Görg gab bekannt, dass der Reinerlös der Aktion dem Grissenbacher Hauberg zur Wiederaufforstung für Pflanzenkäufe zur Verfügung gestellt wird, sobald Pflänzchen zur Verfügung stehen. Also auch ein schöner Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Fotos & Bericht: Thorsten Görg