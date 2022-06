30 kleine Judofreunde kämpften um die Vereinsehre: Clubmeisterschaften brachten acht Titelträger

(wS/red) Siegen 21.06.2022 | Auch darauf hatten die Judofreunde lange gewartet. Die Clubmeisterschaften, ein traditioneller Bestandteil der Judovereins, vor den Sommerferien, mit einem kleinen Fest nach den Wettkämpfen, konnte endlich wieder stattfinden. 30 Teilnehmer, darunter viele Minis, die zum ersten Mal mutig auf der Matte standen, konnte der neue Vereinsvorsitzende Manuel Gabsa mit freudiger Erwartung begrüßen.

Zuerst gingen die kleinsten Judofreunde auf die Matte. Das waren die 4 -6 jährigen aus der Minigruppe. Und die zeigten dem zahlreichen Publikum, bestehend aus Eltern. Großeltern oder Geschwistern, was sie so schon alles drauf hatten. Eindrucksvoll behaupteten sich hier in den beiden untersten Gewichtsgruppen Maxim Heier und Jovana Haji. Die Judofreunde gratulieren alle Vereinsmeistern sowie den Platzierten recht herzlich zu ihren tollen Erfolg

Die Vereinsmeister /innen 2022

Maxim Heier

Lotta Vohs

Michelle Ens

Nick Sening

Jovana Jaji

Justus Geisler

Jolina Sening

Luan Shala

