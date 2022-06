August-Hermann-Francke-Haus: Einladung zum Sommerfest am 10. Juni

(wS/dia) Bad Laasphe 02.06.2022 | Das neue Haus kennenlernen, frische Waffeln genießen und mit Bewohnern und Mitarbeitenden ins Gespräch kommen: Bei einem Sommerfest am Freitag, 10. Juni, öffnet das August-Hermann-Francke-Haus in Bad Laasphe seine Pforten für interessierte Besucher. 26 Menschen mit psychischen Erkrankungen leben in der Einrichtung der Diakonie Soziale Dienste. Ab 13 Uhr können sich Interessierte den Neubau an der Sebastian-Kneipp-Straße 5 ansehen, den Mitarbeitende und Bewohner im Herbst 2021 bezogen haben. Neben geführten Hausbesichtigungen erwartet die Besucher ein buntes Unterhaltungs- und Aktionsprogramm. Um 15 Uhr klingt das Sommerfest mit gemeinsamem Waffelessen aus.

Im August-Hermann-Francke-Haus helfen die Mitarbeitenden seit 1996 den Bewohnerinnen und Bewohnern dabei, trotz ihrer psychischen Krankheit ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Da der Altbau nicht mehr den modernen Anforderungen an ein Gebäude seiner Art entsprach, fiel im Mai 2020 der Startschuss für einen großzügigen, barrierefreien Neubau nur wenige Meter unterhalb des alten Standorts an der Sebastian-Kneipp-Straße. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit bezogen die Bewohner ihre neuen Zimmer. „Nach der stressigen Zeit des Umzugs ist der Neubau mittlerweile zu einem richtigen Zuhause geworden. Die Freude darüber möchten wir teilen und freuen uns sehr auf das Sommerfest“, sagt Einrichtungsleiterin Margit Haars. Auch ein Jubiläum gilt es nachzuholen. Im vergangenen Jahr wurde das August-Hermann-Francke-Haus 25 Jahre alt. „Das haben wir intern mit einem gemeinsamen Pizza-Essen gefeiert. Ein Grund mehr, jetzt die Türen des August-Hermann-Francke-Hauses zu öffnen und die Feier in größerem Kreis nachzuholen“, freut sich Geschäftsbereichsleiter Achim Krugmann.

Für die Teilnahme am Sommerfest ist eine Anmeldung bis Dienstag, 7. Juni, per E-Mail an Einrichtungsleiterin Margit Haars unter margit.haars@diakonie-sw.de erforderlich. Um das Haus zu betreten, ist außerdem ein tagesaktueller negativer Corona-Testnachweis notwendig.