Auszeit im Wald – eine Einführung in das Waldbaden am 10. Juli 2022 ab 10 Uhr

(wS/bl) Bad Laasphe 28.06.2022 | Oft fehlt uns im stressigen Alltag etwas ganz Wesentliches, das Gefühl von Erdung, innerer Ruhe und Verbundenheit. All das zu erfahren braucht es nicht viel. Wir finden es ganz in unserer Nähe: im Wald, inmitten der Bäume. Ihr einfaches stilles Sein erzählt uns auf ungeahnt schöne und vertraute Weise vom Leben in kreisenden Ringen und vom tiefen Verwurzeltsein. Sie lehren uns Vertrauen in die eigene Kraft und Mut, dem Lebendigen Raum zu geben, zu grünen, zu wachsen und zu bleiben, auch wenn es stürmt. Jahr für Jahr spiegeln sie uns den ewigen Kreislauf des Lebens, der sich als Bogen zwischen Himmel und Erde spannt, erzählen von Loslassen und der Zuversicht des Neuwerdens. Jeder Baum zeigt uns seine individuelle Persönlichkeit, mit allen Wunden und Erfahrungen und doch auch tief vernetzte Verbundenheit.

All das sind Eigenschaften, die wir uns für unsere eigene körperliche und seelische Gesundheit wünschen. Hinzu kommen weitere Gaben, die heilsam wirken und uns gut tun. Das wissen wir intuitiv und das beweisen neue Studien. Beim Waldbaden (Shinrin Yoku) erleben wir den Wald auf ganz besondere Weise. Wir folgen unseren Spuren zurück zu unseren eigenen Wurzeln, tauchen ein, in eine uralte Geschichte der Verbundenheit. Wir baden in erfrischendem Grün und harzigen Düften, tanken Kraft und erleben Stille, Entspannung und inneren Frieden.

Verschiedene Baumarten lernen wir in ihrer besonderen Eigenheit und Wirkung kennen. Achtsame Übungen laden dazu ein, herauszufinden, was gut tut.

Das Waldbaden wird von Grita Mengel geleitet.

Bitte achten auf: festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung.

Bitte mitbringen: Getränk, Snack und ggf. eine Sitzunterlage.

Treffpunkt: 10:00 Uhr Stünzel, Buswendeplatz am Ende der Straße „Zum Festplatz“.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6,00 €.

Eine Mindestteilnehmerzahl ist erforderlich. Anmeldungen sind bis Samstag, 09.07../12:00 Uhr im Büro der TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898 möglich.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier