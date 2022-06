Brennende Waldmaschine sorgte für Feuerwehreinsatz in Schameder

(wS/red) Erndtebrück 15.06.2022 | Ein Schaden am Anlasser einer Waldmaschine war der Anlass eines Feuerwehreinsatzes am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes Schameder. Dort war der Rückezug mit Arbeiten in einem Waldstück beschäftigt, als Rauch und Feuer im Motorraum bemerkt wurden. Die Feuerwehren aus Schameder und Birkefehl hatten den Brand mit einem Schnellangriff rasch unter Kontrolle und konnten größeren Schaden verhindern. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz beendet werden.

Fotos: wirSiegen.de