(wS/red) Bad Berleburg 01.06.2022 | Bücherei eröffnet mit vielen Neuerungen und Vorteilen wieder Die Stadtbücherei in Bad Berleburg geht den nächsten Schritt ihrer Entwicklung. Der „Dritte Ort – Bücherei der Zukunft“ erhält ein neues Bibliotheksprogramm, das auch für Kundinnen und Kunden zahlreiche Vorteile und Vereinfachungen mit sich bringt. So ist es künftig möglich, ein Familienkonto zu erstellen; die Kommunikation zwischen Kundinnen und Kunden sowie dem Team wird noch direkter und unkomplizierter, die Gestaltung des Programms noch individueller – und das Angebot wächst.

Künftig gibt es einen deutlich optimierten Verbundkatalog des Bibliotheksverbundes Südwestfalen – und damit noch mehr Vielfalt und Übersichtlichkeit als bisher. Um diese Neuerungen zu realisieren, ist jedoch eine einwöchige Schließung erforderlich. In der Zeit von Montag bis Samstag, 20. bis 25. Juni, bleibt die Stadtbücherei in Bad Berleburg vollständig geschlossen. Ab Dienstag, 28. Juni, steht das gesamte Angebot wieder zur Verfügung. In der Zeit der Schließung wird die neue Software vollständig ins System integriert. Dieser wichtige Schritt hat allerdings nicht nur Auswirkungen auf das stationäre, sondern auch das Online-Angebot. Kundinnen und Kunden, die das Angebot der Bad Berleburger Stadtbücherei im Internet bei Onleihe.24 nutzen, müssen ihre Konten nach der Umstellung neu einrichten und sich entsprechend anmelden.

Die gute Nachricht ist aber, dass Benutzernummern und Passwörter dennoch ihre Gültigkeit behalten. „Dies lässt sich leider nicht vermeiden. Wir bitten alle Büchereikundinnen und -kunden – egal ob digital oder analog – bereits jetzt um Verständnis. Dafür werden wir mit vielen tollen Neuerungen und Vorteilen für alle wiedereröffnen“, erklärte Büchereileiterin Tanja Koch.

