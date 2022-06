Drei Einbrüche auf Grundstücke am Pfingstwochenende

(wS/ots) Siegen 08.06.2022 | Über das Pfingstwochenende gab es gleich drei Einbrüche auf Privatgrundstücke in Kreuztal-Stendenbach.

Zwischen Freitagabend (03.06.2022), gegen 20:00 Uhr, und Samstagnachmittag (04.06.2022), gegen 14:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Garten eines Grundstücks in der Straße Weidenfohr. Sie entwendeten ein Fahrrad. Ein Zeuge gab an, dass die Unbekannten männlich gewesen seien. Er gab an, dass einer der Täter circa 175 cm groß sei und einen schwarzen Kapuzenpullover trug. Der andere Mann habe blonde Haare gehabt und einen Bolzenschneider in den Händen gehalten.

Am Freitagabend (03.06.2022), gegen 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Garten eines Grundstückes im Rehweg ein. Bevor sie etwas entwenden konnten, erwischte sie eine Zeugin. Die Männer flüchteten eine Böschung hinauf. Die Einbrecher können durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden:

– Männlich

– Ca. 20 Jahre alt

– Schlank

– Kurze Haare

Einer der Männer habe dunkle Kleidung und einen schwarzen Rucksack getragen. Der andere habe ein beiges bzw. weißes Oberteil und eine dunkle Hose getragen.

Zwischen Sonntagabend (05.06.2022) und Montagmorgen (06.06.2022) öffneten Einbrecher gewaltsam das Scheunentor eines Hauses in der Straße Wendenhof. Sie stahlen zwei nicht verschlossene Fahrräder.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen um Hinweise unter 02732 909-0.