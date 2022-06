Einladung zum CrashKurs NRW: Veranstaltung in Stift Keppel am 22. Juni 2022

(wS/si) Siegen 14.06.2022 | Nach der coronabedingten Pause können in Siegen-Wittgenstein wieder Veranstaltungen des Projekts CrashKurs NRW durchgeführt werden. In CrashKurs NRW-Veranstaltungen erzählen unterschiedliche Referenten von Verkehrsunfällen, ihren Ursachen und Folgen. Sie schildern konkrete Beispiele aus ihrer täglichen Arbeit bzw. ihre Erlebnisse. Hiermit möchten wir Sie zur nächsten CrashKurs-Veranstaltung am Mittwoch, den 22. Juni 2022 um 11:25 Uhr in das Gymnasium Stift Keppel (Stift-Keppel-Weg 37, 57271 Hilchenbach) einladen.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis Montag, den 20. Juni 2022 an die E-Mail-Adresse pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de.