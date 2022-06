Großbrand in Finnentrop-Rönkhausen – Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Finnentrop 22.06.2022 | ERSTMELDUNG | Am Mittwochmorgen um kurz nach 10 Uhr kam es in einem Sägewerk in Finnentrop Rönkhausen zu einem Brandgeschehen.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot in der Bahnhofstraße im Einsatz. Nach ersten Infos soll dort eine Lagerhalle im Vollbrand stehen. Die dortige Bahnstrecke wurde aufgrund des Einsatzes gesperrt. Zur Brandursache und möglichen Verletzten liegen uns zur Zeit noch keine Infos vor.

Infos folgen