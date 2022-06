Haiger: Ein Baum als Zeichen der Freundschaft

(wS/hai) Haiger 17.06.2022 | Ein Boskop-Apfelbaum aus der Normandie steht seit wenigen Tagen am Haigerer Steigplatz. Das Bäumchen war ein Gastgeschenk der Delegation aus Montville, die vor zwei Wochen in Haiger zu Gast war und diese bleibende Erinnerung an die beständige deutsch-französische Freundschaft mitgebracht hatte.

„Einen besseren Platz hätten wir wohl nicht finden können“, meinte Bürgermeister Mario Schramm, der den Baum gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat Helmut Schneider sowie der Magistratsmitglieder Sigrun Schmidt, Dr. Andreas Steiner und Dr. Dennis Stremmel einpflanzte. Schließlich steht der Baum nur wenige Meter von dem neuen Boule-Feld entfernt – und Boule ist bekanntlich die Nationalsportart Frankreichs.

Schramm rechnet damit, dass künftig regelmäßig „Nationalmannschaften“ aus Deutschland und Frankreich gegeneinander antreten werden. Gleichzeitig hofft er, dass auch die Haigerer Bevölkerung das Sport-Angebot annimmt. Bereits in Kürze sollen erste Turniere auf dem Steigplatz stattfinden, an denen sich dann auch gerne die Jugendlichen aus dem „Paju“ – der städtischen Jugendpflege – beteiligen könnten, die gemeinsam mit ihren Betreuern bereits bei der Pflanzaktion des Apfelbäumchens dabei waren.

Wer sich gerne im Boule versuchen möchte, der muss keine Kugeln kaufen, sondern kann sich diese gegen ein Pfand in Höhe 20 Euro im Eiscafé „San Marco“ und im Rathaus ausleihen. Zum Set gehören die Metallkugeln, Magnete zum leichteren Aufheben der Kugeln (für Rückengeschädigte) sowie das hölzerne „Schweinchen“, das als Ziel des Spieles dient. Die Spieler, die dem „Schweinchen“ am nächsten kommen, erhalten Punkte. Wer 13 Punkte erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Die Spielregeln sind übrigens einem Schild am Rand des Boule-Platzes zu entnehmen.