Letzte Gelegenheit im Repair Café Hilchenbach vor der Sommerpause

(wS/hi) Hilchenbach 21.06.2022 | Bevor Sie Elektrogeräte oder andere defekte Gegenstände in den Müll werfen, versuchen Sie es doch mal mit einer Reparatur.

Das Repair Café Hilchenbach bietet wieder seine Unterstützung bei der Reparatur der verschiedensten Gegenstände an. Wenn auch Sie etwas reparieren möchten, Ihnen aber das passende Werkzeug fehlt oder Sie Unterstützung bei der Reparatur brauchen, kommen Sie gerne vorbei.

Die letzte Gelegenheit vor der Sommerpause bietet sich wieder am Samstag den 25. Juni in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach im Kirchweg 17.

Weitere Informationen zum Repair Café finden Sie auch unter www.klimawelten.de. Hier ist u.a. auch eine Liste mit Reparaturgegenständen aufgeführt.

Das Repair Café Team freut sich auf Ihren Besuch!