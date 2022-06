(wS/bl) Bad Laasphe 14.06.2022 | Von Märchen zwischen Himmel und Erde erzählt Katja Heinzelmann am Sonntag, 19. Juni 2022 zwischen 16:00 bis 17:00 Uhr im Kräutergarten hinter dem Haus des Gastes in Bad Laasphe.

In den Märchen geschieht allerlei Wunderbares….Himmelstöchter, die auf die Erde kommen; Sternbilder, die sich lieben, aber nur einmal im Jahr treffen können. Ein junger Chippewyan aus Kanada verliert seine Braut und findet sie in der Anderswelt. Und so gibt es noch viele andere zauberhafte Geschichten zwischen Himmel und Erde.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 €.

Diese Veranstaltung zählt zu den Angeboten des „Spirituellen Sommers 2022“.

Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Samstag, 18. Juni/12:00 Uhr beim Veranstalter: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898 möglich.