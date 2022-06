Nächtlicher Randalierer kam in Ausnüchterungszelle

(wS/ots) Siegen 28.06.2022 | Kurz nach Mitternacht ist es heute (Dienstag, 28.06.2022, 00:05 Uhr) zu einem Polizeieinsatz in der Hindenburgstraße gekommen.

Die Polizei wurde wegen eines Randalierers gerufen. Ein 22-jähriger Mann schlug wahllos in Richtung anderer Personen und soll zudem bereits zuvor gegen mehrere geparkte Autos getreten haben.

Der offenbar stark alkoholisierte Mann konnte sich gegenüber den Ordnungshütern, die bereits kurz darauf eintrafen, nicht verständlich machen. Zum eigenen Schutz, aber auch zur Verhinderung weiterer Straftaten, nahmen die Polizeibeamten den 22-Jährigen mit zur Polizeiwache Siegen. Hier konnte er in der Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen. Aufgrund der Schläge (er hatte auch Personen getroffen, diese aber nicht ernsthaft verletzt) ermittelt die Polizei wegen (versuchter) Körperverletzung.

Als die Polizei in der Hindenburgstraße eintraf, waren die geparkten Fahrzeuge, gegen die der Mann getreten haben soll, bereits weggefahren. Kennzeichen waren den Anwesenden vor Ort nicht bekannt, so dass zu einer möglichen Sachbeschädigung derzeit keine konkreten Hinweise vorliegen. Zeugen, die diesbezüglich nähere Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.