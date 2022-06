Ökumenischer Kirchentag in der Siegener Innenstadt

(wS/ki) Siegen 02.06.2022 | Unglaublich, wofür Kirche steht! Unter diesem Motto laden das katholische Dekanat Siegen und der

Evangelische Kirchenkreis Siegen am Samstag, 18. Juni, zum Ökumenischen Kirchentag in die

Siegener Innenstadt ein. Von 10 bis 20 Uhr nehmen ein prominent besetztes Bühnenprogramm mit

Gesprächen und Musik sowie viele Aktionen für Jung und Alt die großen Themen in den Blick, die

jeden Menschen betreffen und die katholische und evangelische Kirche ausmachen: Glaube, Liebe und

Hoffnung. Zu den Gästen gehören die EKD-Ratsvorsitzende und westfälische Präses Annette

Kurschus sowie der Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein. Ergänzt wird das Bühnenprogramm

durch Ausstellungen, Mitmach-Aktionen und Gesprächsangebote auf der Achse zwischen Bahnhof

und Martinikirche sowie zwischen Apollo-Theater und Herrengarten. „Beim Ökumenischen

Kirchentag kommt die Kirche direkt zu den Menschen in die Siegener Innenstadt“, erklären Dechant

Karl-Hans Köhle und Superintendent Peter-Thomas Stuberg. „Wir wollen mit den Bürgern über die

großen Themen Glaube, Liebe und Hoffnung ins Gespräch kommen. Wir wollen hören, was sie

bewegt, und zeigen, wie und wo Kirche an ihrer Seite sein will.“

Auf der großen Bühne auf der Siegbrücke/Bahnhofstraße wollen die beiden Kirchen unter Moderation

von Journalistin Anne Willmes mit bekannten Bühnengästen, Haupt- und Ehrenamtlichen aus Kirche

und Diakonie sowie Bürgern ins Gespräch kommen. Der Ökumenische Kirchentag wird um 10 Uhr

von Dechant Karl-Hans Köhle und Superintendent Peter-Thomas Stuberg sowie einem Vertreter der

ukrainischen Gemeinde mit einer Andacht eröffnet. Nach einem offenen Singen mit Kreiskantorin Ute

Debus um 10.30 Uhr wird Bundestagsmitglied Volkmar Klein um 11.10 Uhr in einem

Bühnengespräch zum Thema Glaube berichten, welche Rolle sein persönlicher Glaube in der Politik

spielt. Gemeindereferentinnen erzählen zudem davon, wie Kindern und Jugendlichen heute der

christliche Glaube nahegebracht werden kann. Mit einem Auftritt von Kirchenclown Christophorus

alias Christoph Kinkel und Zauberer Pikkus alias Dietrich Hoof-Greve um 12 Uhr kommt auch die

Unterhaltung für die ganze Familie nicht zu kurz. Nach einer Mittagspause füllt die Gruppe „Neues

Geistliches Lied“ unter Leitung von Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange um 14 Uhr den

Dreiklang Glaube-Liebe-Hoffnung musikalisch mit Leben.

In einem Bühnentalk zum Thema Liebe sprechen um 15 Uhr Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, und

Matthias Vitt, Vorstand des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein, über gelebte Nächstenliebe in den

kirchlichen Wohlfahrtsverbänden.

Auch Ehrenamtliche aus den Bereichen Hospizarbeit,

Armutsbekämpfung und Flüchtlingshilfe berichten aus ihrer Arbeit. Nach einem Auftritt von

Kreiskantor Peter Scholl mit Band um 16 Uhr folgt um 17 Uhr der thematische Höhepunkt des

Bühnenprogramms zum Thema Hoffnung: Dr. h.c. Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen,

wird darüber sprechen, was das Besondere an der christlichen Hoffnung ist – und was Hoffnung in

Zeiten von Klimawandel und Krieg überhaupt bedeutet. Als musikalisches Highlight rundet ein

Konzert der Siegener Singer/Songwriter-Band „Satin Blue“ um 18 Uhr das Bühnenprogramm ab. Um

19.30 Uhr wird der Ökumenische Kirchentag mit einer Andacht von Superintendent Stuberg und

Dechant Köhle abgeschlossen.

Den ganzen Tag über werden an drei großen interaktiven Themeninseln rund um die Bühne – auf dem

Jakob-Scheiner-Platz, der Bahnhofstraße und der Siegbrücke/Brüder-Busch-Straße – die Begriffe

Glaube, Liebe und Hoffnung konkret erfahrbar. Die Themeninseln bieten Raum für Begegnung und

Austausch über Glaubensfragen, aber auch Anlaufpunkte für Ratsuchende. Ausstellungen nehmen

unter anderem berühmte Paare aus der Bibel und die Frage nach der Bewahrung der Schöpfung in den

Blick. Bei einer Fotoaktion können Besucher auf die Frage „Was ist für mich Liebe?“ eine

fotografische Antwort geben. Große und kleine Besucher sind eingeladen, zusammen Insektenhotels

aus Blechdosen zu basteln und beim Kooperations-Spiel „Tower of Power“ ihre Teamfähigkeit und

Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Für Fragen und Gesprächsbedarf haben ausgebildete

Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Beraterinnen und Berater der Ehe-, Familien- und

Lebensberatungsstellen an den Themeninseln ein offenes Ohr.

Das katholische Dekanat Siegen und der Evangelische Kirchenkreis Siegen laden jede und jeden

Interessierten herzlich ein – ob evangelisch, katholisch oder konfessionslos, wohlwollend oder

kritisch, überzeugt oder zweifelnd, jung oder alt. Mehr Informationen zum Ökumenischen Kirchentag

gibt es auch unter www.unglaublich-siegen.de.