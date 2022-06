Olpe-Vahlberg Zimmerbrand mit tragischem Ende

(wS/ls) Olpe 27.06.2022| Gestern am späten Abend gegen 22:25 Uhr wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei nach Wenden-Vahlberg in den Gutehoffnungsring zu einem Zimmerbrand alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkäfte ging ein Trupp unter Atemschutz in das Wohnhaus vor um den Brand zu löschen. Hierbei wurde eine leblose männliche Person gefunden, welche sofort nach draußen gebracht und dem Rettungsdienst übergeben wurde. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei Olpe und die Staatsanwaltschaft Siegen haben die Ermittlung zur genauen Brandursache und deren Folgen aufgenommen.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de