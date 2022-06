Personelle Veränderung im Vorstand des ASV Siegen Weidenau

(wS/asv) Siegen 02.06.2022 | Anfang April fand die Jahreshauptversammlung des ASV Siegen-Weidenau statt. Till Wickel, stellvertretender Vorsitzender, begrüßte die 43 anwesenden Mitglieder dieses Jahr wieder im Sitzungssaal des Vereinsheimes.

Es folgten die Berichte des Geschäftsjahres 2021 der Abteilungen Fußball, American Football, Cheerdance sowie der Jugend.

Im Anschluss trug Ulrich Cullmann, bereits 10 Jahre als Finanzvorstand tätig, den Finanzbericht desletzten Jahres vor. Er sieht trotz einer leichten Unterdeckung keine Besorgnis, da diese aufgrund der Sanierung des Vereinsheims und geringeren coronabedingten Einnahmen zustande gekommen ist.

Die Versammlung wurde zum Anlass genommen dem Renovierungsteam, hauptsächlich bestehend aus Martin Gruner, Joachim Böhm, Werner Leh und Burkhard Krämer, für ihre wochenlange Arbeit der Instandsetzung und Neugestaltung der Duschen und Kabinen zu danken.

Es wurden Wände durchgebrochen, um größere Kabinen zu schaffen, neue Decken eingebaut, gestrichen und ein komplett neuer Duschraum installiert. „Es war viel Arbeit, aber unbedingt notwendig, denn unsere Kabinen waren veraltet und entsprachen nicht mehr dem aktuellen Soll“ berichtete Till Wickel und fügte hinzu: „Wir sind dankbar, dass dieses Arbeitskomitee so viel Zeit investiert hat, um unsere Kabinen und Sanitärräume auf Vordermann zu bringen.“

Das nächste große Projekt steht bereits in den Startlöchern. Der Kunstrasen des anliegenden Sportplatzes, der Glückauf-Kampfbahn, muss erneuert werden.

Da der Verein einen großen Eigenanteil dafür aufbringen muss, werden jetzt schon viele Spenden gesammelt und im August soll ein großes Sommerfest stattfinden, dessen Einnahmen in den neuen Rasen investiert werden.

Das Besondere wird sein: Neben den regulären Fußballlinien werden auch Footballlinien fester Bestandteil des Rasenbildes werden. Ein großer Traum der Siegen Sentinels, welche dann hoffentlich bald ihre Heimspiele in Weidenau absolvieren können.

Beim Tagesordnungspunkt Wahlen standen die Posten der ersten Vorsitzenden und des Finanzvorstandes zur Abstimmung. Ulrich Cullmann hat sich erneut aufstellen lassen und wurde von den Mitgliedern einheitlich bestätigt.

Eine personelle Veränderung gab es beim Posten der ersten Vorsitzenden. Gabi Druschowitsch stand nach 10 Jahren Vorstandarbeit nicht wieder zur Wahl. Sie hat gemeinsam mit Martin Gruner die Fusion der damaligen Vereine VfB Weidenau und American Sport Club Siegen durchgeführt. „Wir bedanken uns für deine Arbeit. Nicht nur im Hintergrund sondern auch aktiv auf dem Sportplatz und im Vereinsheim“, sagt Till Wickel.

Als besondere Auszeichnung wurde Gabi Druschowitsch zum Ehrenmitglied ernannt. Auch Martin Gruner wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Herzlichen Glückwunsch.

Die Position der ersten Vorsitzenden übernimmt Sarah Varina Stahl, welche vor Kurzem erst aufgrund ihres Nachwuchses die Trainerposition der Coronette Dancers abgegeben hatte. Als Abteilungsleiterin Dance war sie bereits einige Jahre im Gesamtvorstand tätig und in anderen Vereinen konnte sie ebenfalls viele Jahre Erfahrungen in Vorstandsarbeit sammeln. „Nachdem ich die Cheerdancer abgeben habe, brauchte ich wieder eine Aufgabe im Verein. Ich freue mich auf neue Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit den Vereinskolleg: innen“ so Sarah Varina Stahl am Ende der Jahreshauptversammlung.

Der aktuelle geschäftsführende Vorstand besteht aus der ersten Vorsitzenden Sarah Varina Stahl, den Stellvertretern Till Wickel und Malte Feckler sowie dem Vorstand Finanzen Ulrich Cullmann.

