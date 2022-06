Tier in Not – Feuerwehr befreit Reh aus Zaun

(wS/red) Siegen 21.06.2022 | Am Dienstagmorgen wurde die Siegener Feuerwehr in die Eiserfelder Straße alarmiert. Hier hatten Mitarbeiter einer Firma ein kleines Reh entdeckt, welches in einem Zaun feststeckte und weder vor noch zurück kam. Die Feuerwehr schraubte daraufhin den Zaun an der entsprechenden Stelle auseinander. So konnte das Tier aus seiner misslichen Situation unverletzt befreit werden. Im weiteren Verlauf brachten die Einsatzkräfte das Reh auf die andere Straßenseite wo es dann sichtlich erleichtert in die Freiheit lief.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de