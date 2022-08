18 junge Feuerwehrleute aus Burbach beenden erfolgreich ihre Grundausbildung

(wS/ffw) Burbach-Glisbach 26.08.2022 | Unter den Augen des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, legten kürzlich 18 Feuerwehrfrauen und Männer aus verschiedenen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Burbach ihre Prüfung zum Abschluss ihrer Grundausbildung ab. Nachdem die jungen Feuerwehrleute im vergangenen Jahr bereits die Ausbildungsstufe A und einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolviert hatten, stand nun die Ausbildungsstufe B der Grundausbildung an. Unter der Leitung von Torsten Hoffmann (Gilsbach) und Ingo Petri (Lippe) erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles rund um das Thema „Löscheinsatz“.

Während in der Theorie die „Grundtätigkeiten im Löscheinsatz“ sowie „Brand- und Löschlehre“ auf dem Plan standen, lag der Schwerpunkt der praktischen Ausbildung auf der Bewältigung von kleinen Einsatzszenarien, bei denen das in der Theorie erworbene Wissen angewendet werden musste.

Die theoretischen Inhalte wurden hierbei in hybrider Form abgehalten, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus an der theoretischen Ausbildung teilzunehmen. Angeschlossen an die Ausbildungsstufe B war eine Ausbildung im Bereich der „Technischen Hilfeleistung“. Hier erlernten die Lehrgangsteilnehmer die Grundlagen der Mechanik sowie die Praxis der technischen Hilfeleistung, wie sie z.B. bei Verkehrsunfällen zur Rettung von eingeklemmten Personen angewendet wird. Den Abschluss beider Ausbildungseinheiten bildeten eine theoretische Prüfung sowie eine praktische Übung, bei der alle Lehrgangsteilnehmer eingebunden waren. Die Prüfungskommission um Markus Schwarze und den Ausbildungsbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Torsten Hoffmann, zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen der jungen Feuerwehrleute, die von jetzt an bei Einsätzen in allen Bereichen tätig werden können.

Text: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach

Bild: Torsten Hoffmann, Ausbildungsbeauftragter Freiwillige Feuerwehr Burbach

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier