Flugplatzfest 2022 der Flugplatzgemeinschaft Hünsborn

(wS/fh) Hünsborn 28.08.2022 | Endlich ist es wieder soweit. Nach den Erschwernissen der letzten beiden Jahre konnte die Flugplatzgemeinschaft Hünsborn gestern (27.08.2022) und heute bei schönem Wetter wieder zum beliebten Flugplatzfest nach Hünsborn einladen.

Der Aufforderung sind zahlreiche Besucher gefolgt die auch gestern schon verschiedenste Flugvorführungen erleben konnten.

Neben einer breiten Auswahl an Flugzeugen können die Zuschauer Rundflüge mit dem Flugzeug oder Helicopter buchen.

Folgenden Flugzeuge wurden erwartet :

▪ Harvard T6: Ein ursprünglich für das militärische Flugtraining gebautes Flugzeug mit einem leistungsstraken Pratt&Whitney Sternmotor (22 L Hubraum, 600 PS). Dieses Model kommt aus Duxford, England nach Hünsborn geflogen.

▪ Waco YMF 5c: Ein klassisch anmutender Doppeldecker aus dem Jahr 2000. Ausgestattet mit neuster Avionik ist er dennoch ein Hingucker, der den Charme des vergangenen Jahrhunderts versprüht.

▪ Pitts S2B: Der Inbegriff eines Kunstflugdoppeldeckers! Angetrieben von einem Sechszylindermotor mit über 250 PS und ausgestattet mit einer Rauchanlage eignet sich dieses kleine, wendige Flugzeug für atemberaubende Kunstflugmanöver.

▪ PZL-106: Dieses Agrarflugzeug des polnischen Herstellers PZL trägt den Beinamen „Kruk“ (polnisch für „Rabe“). Es ist mit einer Sprühanlage ausgestattet und war bei der Interflug täglich bis zu 12 Stunden im Agrareinsatz tätig. Dabei wurden nicht selten bis zu 100 Landungen pro Tag absolviert.

▪Lo 100: Ein 1952 konstruiertes, voll kunstflugtaugliches Segelflugzeug in Holzbauweise. Der Geschwindigkeitsbereich ist außergewöhnlich: Das Einsitzige Segelflugzeug fliegt bereits ab ca. 45 km/h und hält Geschwindigkeiten bis zu 290 km/h aus.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Nachhaltiges Fliegen

Die Flieger in Hünsborn haben die letzten Jahre genutzt, sich für die Zukunft zu rüsten und große Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. So werden die Segelflugzeuge mittlerweile mit Hilfe eines Prototyps einer Elektrostartwinde in die Luft geschleppt. Dies macht sich vor allem im kaum wahrnehmbaren Betriebsgeräusch bemerkbar. Die erforderliche Energie wird von einer vereinseigenen Photovoltaikanlage erzeugt.

Zusammen mit einem neuen Seilausziehfahrzeug spart der Verein so knapp 10.000 kg CO2 pro Jahr ein.

Der Luftsportverein Hünsborn e.V. ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Fliegerinnen und Fliegern sowie Förderern aus dem Sauer- und Siegerland. Neben der Jugendförderung

betreibt der Verein Segel-, Motorsegel- und Motorflug und bildet aus.

Weitere Informationen: lsvh.de

Facebook/Instragram: @lsvhuensborn

.

Anzeige