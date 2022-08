PKW kracht in Transporter – Siegener Straße in Olpe – Lütringhausen voll gesperrt

(wS/red) Olpe 29.08.2022 | Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Transporter kam es am Montagmittag gegen 12:30 Uhr auf der Siegener Straße in Olpe – Lütringhausen. Die Fahrerin eines PKW Ford befuhr die Siegener Straße (B54) abwärts in Richtung Altenkleusheim. In Höhe der gleichnamigen Einmündung Siegener Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Transporter, der nach links abbiegen wollte.

Der Fahrer des Transportes sowei die PKW-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Nach Aussagen von Zeugen hat die Fahrerin des PKW die Lichtzeichenanlage trotz Rotlicht überquert und den Unfall verursacht.

Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport beider nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Siegener Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de