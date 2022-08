Technikmuseum Freudenberg: Einladung zum 12. Oldtimer Motorradtreffen

(wS/tmf) Siegen 26.08.2022 | Willkommen sind alle Maschinen, die mindestens 30 Jahre alt und älter sind. Eine bunte Mischung vieler historischer Marken. Ganz streng wird die Altersgrenze nicht sein, und sollte jemand mit seinem Young -Timer kommen, drücken wir ein Auge zu. Besucher, die mit ihrem

kleinen Schnauferl, einem sonstigen Vehikel oder einer „Nudelpinne“ eintreffen, sind ebenfalls herzlich willkommen.

Natürlich bietet das Technikmuseum selbst sein volles Programm. Die große Maschinenwerkstatt und die Dampfmaschine sind im Betrieb, in der historischen Schmiede wird gearbeitet und im Außenbereich fährt die Eisenbahn für Alt und Jung. Und last not least wird auch die inzwischen sehr bekannte historische Kirmes vorgeführt.

Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt und im Schraubererstübchen bietet sich die Gelegenheit, bei Kaffee und frischen Waffeln das Erlebte Revue passieren zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz oberhalb des großen Weihers und auf der dem Museum gegenüberliegenden Straßenseite. Auf der Seite am Museum ist striktes Parkverbot.

