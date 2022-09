13. Kunstausstellung des Künstlerkreis Oberes Siegtal in der Nenkersdorfer Wassermühle

(wS/red) Netphen 26.09.2022 | Bei schönem Wetter startete in einer perfekten Location am Sonntag die 13. Kunst-Ausstellung des Künstlerkreis Oberes Siegtal.

In der Nenkersdorfer Wassermühle konnten von 14 Uhr bis 17 Uhr kunstinteressierte Besucher in der Wassermühle Werke von heimischen Künstlern erleben und vor Ort in historische Atmosphäre mit den Künstlerinnen und Künstler nette Gespräche führen.

Mit ganz unterschiedlichen Werken, in verschiedenen Techniken gemalt steht hier die Natur im Vordergrund. Mit einem großen Bezug zur heimischen Region.



Auch an den nächsten zwei Sonntagen, also am 02.10.2022 und 09.10.2022 sind die Türen für Besucher geöffnet.

Die ersten Blicke beim Betreten der Mühle fallen auf Arbeiten von Friedrich Hahn und Stephan Hohmann.

Die Schwerpunkte von Friedrich Hahn sind heimatliche Motive. Gemalt in Kohle und teils in Mischtechniken. Auch das Erschaffen von großen Skulpturen bereitet dem Nenkersdorfer Künstler große Freude.

Stephan Hohmann aus Grissenbach verwendet für seine Werke Acryl, Aqarell und Kohle. Seine Motive bunt gemischt, farbenfroh aus Nah und Fern.

Christina Becker aus Walpersdorf – Im Stil des 1995 verstorbenen amerikanischen Künstlers Bob Ross malt sie detailgenaue Ölgemälde, überwiegend Landschaften und Pflanzen.

Ingrid Häuser, Walpersdorf Freischaffende Künstlerin beherrscht die unterschiedlichsten Malktechniken. Ihre Werke zeigen Landschaften, Portraits sowie Modernes und heimatliche Motive. Seit 2009 werden ihre Arbeiten in öffentlichen Austellungen gezeigt.

Elisabeth Jung aus Nenkersdorf Zu ihren diversen Motiven gehören Landschaften, Blumen, Pflanzen, Stillleben und sonstiges Gegenständliches und Modernes. Hauptsächlich arbeitet sie in Aquarell und Acryl, aber auch andere Materialien werden verwendet, z.B. Kaffee.

Anja Wied aus Deuz – Kunst und Fotografie

Planzen, Landschaften und Galaxien, geschaffen in Aquarell und Acryl.

Mehr Infos über die Künstlerin Anja Wied auf ihrer Homepage Kunstwerkstatt-Wied.de

Weitere Werke von Slawa Petuchow und Susanne Hoffmann sind auf der Ausstellung zu sehen.

Der wirSiegen-Tipp:

Unbedingt eine der nächsten beiden Austellungen besuchen!

Sonntag 02.10.2022 und 09.10.2022

Die historische Wassermühle Nenkersdorf

Adresse: Sieg-Lahn-Straße 68, 57250 Netphen

Idyllisch am Oberlauf der Sieg gelegen zählt die historische Mühle zu den schönsten Ausflugszielen der Region. Das historische Anwesen gibt interessante Einblicke in die Vergangenheit und die traditionelle Getreideverarbeitung. Ein Besuch der Mühle lässt sich perfekt mit einer Wanderung verbinden, denn die landschaftlich reizvolle Region verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Wander- und Fahrradwegen, die individuelle Touren zum historischen Mühlenanwesen ermöglichen.

Letzte voll erhaltene und funktionsfähige Wassermühle der Region

Bei der historischen Mühle Nenkersdorf handelt es sich um die letzte vollständig erhaltene wasserbetriebene Mühle der Region. Besonders erfreulich, die Mühle ist nicht nur erhalten geblieben, sondern bis heute funktionsfähig und wird liebevoll von der Eigentümerfamilie gepflegt und instandgehalten. Bereits in fünfter Generation üben die Besitzer das Mühlenrecht aus. Doch die Geschichte der Mühle reicht wesentlich weiter zurück.

Erstmals wurde das Mühlenanwesen im Jahr 1240 urkundlich erwähnt. Zu dieser Zeit und bis in das 14. Jahrhundert hinein zählte das Mühlenanwesen zu den Liegenschaften der Schlossherren der Wasserburg Hainchen, die die Mühle schließlich dem neuen Eigentümer als Schenkung übergaben. Bis heute wird die Mühle durch die Müllerfamilie traditionell betrieben.

Mehlherstellung durch reine Wasserkraft

Mit reiner Wasserkraft betrieben erbringt die Wassermühle Nenkersdorf eine beachtliche Leistung. Die Kapazität der Mühle ist erstaunlich, denn ist sie in Betrieb, kann der Müller in 24 Stunden gut 2 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeiten. Wie seit jeher bewegt das Wasserrad zwei große Mühlsteine, zwischen die das Getreide eingebracht wird und die dieses dann so lange zermahlen bis das Getreide zu Mehl wird und es im Anschluss durch einen Trichter in traditionelle Mehlsäcke rieselt.

Das Herzstück der Mühle sind natürlich die beeindruckenden Mühlsteine, aber um diese zu bewegen, ist das große Wasserrad nötig, auf welches nach Bedarf das Wasser des Mühlbachs geleitet wird. Damit immer ausreichend Wasser vorhanden ist, um das Mühlrad in Gang zu setzen findet sich im Mühlengraben eine sogenannte Schütze, die es ermöglicht, das Wasser aufzustauen und es gezielt auf das Wasserrad zu leiten. Wenn sich das Wasserrad in Gang setzt, dann wird auch ein großes Zahnrad, welches mit einer Welle mit dem Wasserrad verbunden ist, in Gang gesetzt. Und letztlich bringt das Zahnrad auch die schweren Mühlsteine in Gang, die dann das Getreide in feinstes Mehl verwandeln.

Ein Blick hinter die Kulissen der Mühle

Über 700 Jahre ist die wunderschöne Mühle Nenkersdorf in Betrieb. Bis heute kann Getreide angeliefert werden, welches der Müller gegen Gebühr mit der historischen Mühle in Mehl verwandelt. Besucher haben aber nicht nur die Möglichkeit das historische Anwesen von außen zu bewundern, sondern es werden durch den Müller auch Führungen durch die beeindruckende Mühle angeboten. Die Teilnahme an einer Führung ermöglicht es mehr über die technischen Details, die Geschichte und die traditionelle Handwerkskunst des Müllers zu erfahren.

Führungen sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Dabei werden kleine Führungen durch das Kernstück der Mühle ebenso angeboten, wie große Mühlenführungen, die es ermöglichen das Mühlenanwesen mit all seinen Details kennenzulernen. Empfehlenswert ist auch die Kinder-Mühlenführung, die nicht nur die Funktionsweise einer Wassermühle und die Entstehung von Mehl den Kindern näherbringt, sondern die Kinder dürfen auf den Spuren von Max und Moritz wandeln, sodass die Mühlenführung gleich auf mehreren Ebenen zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Zudem finden in den Räumlichkeiten der Mühle wechselnde Kunstausstellungen statt, sodass das Mühlenanwesen für die Öffentlichkeit auch ohne Führung zugänglich ist. Wer sich in die traumhafte Mühle bei Netphen und ihr rustikales Ambiente verliebt, der kann diese sogar für seine standesamtliche Trauung in Absprache mit dem Standesamt Netphen nutzen. Doch auch Hobbyfotografen, Radfahrer und Wanderer begeistern sich für das historische Anwesen, dessen Umgebung unter anderem zu einem kleinen Picknick am Bachlauf mit Blick auf das charmante historische Anwesen einlädt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de