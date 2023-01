29. Siegener Orgelnacht am 2. Oktober ab 20:00 Uhr in St. Marien/Oberstadt

(wS/red) Siegen 27.09.2022 | Am Sonntag, den 2. Oktober findet ab 20 Uhr die 29. Ökumenische Siegener Orgelnacht an der neuen Sauer-Orgel in St. Marien, Untere Metzgerstraße 15 in Siegen statt. 6 Organistinnen und Organisten aus der Region spielen ein bunt gemischtes Programm unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen mit Werken von u. a. J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck und R. Wagner. Es wirken mit: Nicola Kotthoff, Helga Maria Lange, Thomas Maiworm, Jürgen Poggel, Peter Scholl und Dr. Jürgen Seufert. In der Pause gegen 21:30 Uhr wird ein Imbiss im Eingangsbereich der Kirche angeboten. Der Eintritt beträgt 10, erm 7 €.

Fotos: Dekanat Siegen

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier