Bauern- und Naturmarkt in Kreuztals Stadtmitte am 11.09.2022

(wS/red) Kreuztal 03.09.2022 | Am 11. September, von 11.00 bis 18.00 Uhr, findet wieder der Bauern- und Naturmarkt in Kreuztals Mitte statt. Auf dem Roten Platz und unter dem Glasdach des Einkaufscenters finden die Besucherinnen und Besucher an 60 Ständen einen bunten Mix aus Naturprodukten und Biowaren.

Regionale sowie überregionale Erzeuger präsentieren ihr umfangreiches und vielfältiges Angebot an Lebensmitteln aus ökologischem Anbau. Darüber hinaus werden Woll-und Naturtextilien, Filz-und Holzartikel und andere besondere Produkte angeboten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die neu formierte „HAKUNA MATATA BAND“: eine alteingesessene Band, die sich während der Pandemie in ein neues Gewand gehüllt hat. Eingängige Melodien werden von der 7-köpfigen Percussion-Gruppe einfühlsam interpretiert. Die Band spielt jeweils um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Zahlreiche Essenstände sorgen mit abwechslungsreichen Spezialitäten und köstlichen Getränken für eine genussvolle Zeit in der Kreuztaler Stadtmitte.

